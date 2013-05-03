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В Намангане отметили 150 лет движения Красного Креста и Красного Полумесяца
03.05.2013 10:46

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. 2 мая в Намангане отметили 150 лет Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца (МККиКП). Торжество с участим представителей всех организаций, которые сотрудничают и помогают ОКП в его деятельности, состоялось в областном информационно-ресурсном центре имени Нодиры.

По словам председателя Наманганского областного совета Общества Красного Полумесяца Дилором Сайфитдиновой, на сегодняшний день в Наманганской области насчитывается более 130 тысяч членов ОКП, большей частью это молодые люди. Для того, чтобы омолодить состав членов ОКП, два года назад было заключено долгосрочное соглашение с ОДМ "Камолот". Аналогичные соглашения заключены и с тремя вузами области и теперь в каждом вузе имеется первичная организация ОКП. В общей сложности в них насчитывается 9600 человек.

"Особо хотелось бы отметить работу с волонтерами. Тут уместно будет привести один факт. Всего за несколько лет их число подскочило с 400 – 450 до 1270 человек. Все они активно участвуют в массовых мероприятиях ОКП. Например, вот уже несколько лет мы осуществляем проект по пропаганде безвозмездного донорства, в котором задействовано 134 активиста махалли и более 1110 добровольцев из различных сфер", – подчеркнула Дилором.

Также, продолжает она, проведено 5 массовых акций, различные семинары, тренинги, "круглые столы", нацеленные на пропаганду Закона "О донорстве крови и ее компонентов", и ведется работа по пропаганде здорового образа жизни среди населения, в особенности молодежи.

В школах и профессиональных колледжах созданы общественные санитарные посты, в которых работают добровольцы, проводятся соревнования "Юные друзья здоровья", а также КВН. В мае под лозунгом "Молодежь и общество" в Намангане состоится региональный форум, в котором примет участие молодежь со всех областей Ферганской долины.

При облсовете ОКП действует региональный центр международного гуманитарного права и восстановления связей между семьями, где ведется работа по распространению знаний о Женевских Конвенциях и дополнительных протоколах к ним.

"Если сказать в целом, то работы у нас всегда хватает, и мы рады тому, что этой своей работой можем кому-то помочь. А то, что в этом году наша организация отмечает свое 150-летие, говорит о том, что наша деятельность не просто нужна, она необходима", – сказала в заключение своего выступления лидер организации.

Точкой отсчета движения МККиКП стал 1859 год. Швейцарский врач и общественный деятель Анри Дюнан стал свидетелем ужасных последствий сражения при городке Сольферино на севере Италии, где 24 июня того года сошлись австрийская и французская армии. После жестокой битвы, продолжавшейся 16 часов, на поле боя остались 40 тысяч убитых и раненых. Все они оказались брошенными на произвол судьбы из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи.

Картина, увиденная Дюнаном, повергла его в ужас. Он никак не мог забыть кошмара, свидетелем которого он стал, написал книгу "Воспоминание о битве при Сольферино", которую в ноябре 1862 года издает за свой счет и затем рассылает своим друзьям, филантропам, военным, политикам. Чтобы предотвратить повторение того, что произошло в Сольферино, Дюнан предложил создать общество по оказанию помощи раненым и принять конвенцию о защите раненых и медицинского персонала на поле боя. Оно и было создано группой энтузиастов во главе с Анри Дюнаном 17 февраля 1863 года.

В Узбекистане Общество Красного Полумесяца было создано в 1925 году. В 1992 году оно получило статус независимого, гуманитарного, общественного объединения.

На сегодняшний день ОКП Узбекистана является 165-м полноправным членом Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Деятельность ОКП Узбекистана и его советов в областях и регионах страны направлена на содействие в реализации ключевых приоритетных векторов социальной политики государства. Обществом ведется большая работа по реализации конкретных мероприятий по предотвращению распространения, профилактике и лечению различных форм заболеваний, по оказанию помощи при ликвидации стихийных бедствий, а также решению проблем уязвимых слоев населения.

УЗИНФОРМ

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