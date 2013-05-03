В Кургантепинском районе повышают уровень правовой культуры учащихся

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. С 29 апреля по 1 мая в колледжах Кургантепинского района Андижанской области прошли мероприятия по предупреждению уголовных преступлений и повышению уровня правовой грамотности среди молодежи.

С учащимися и преподавателями беседовали эксперты, опытные педагоги и те, кто напрямую занимается проблемами молодежи. В частности, помощник областного прокурора Ойбек Каримов и прокурор района Шавкатбек Исомиддинов отвечали на интересующие публику вопросы. Также они рассказали о случаях из практики, когда один неправильный шаг ломал жизни молодых граждан. На встречах обсуждалось много тем, в том числе вопросы трудоустройства, негативные последствия раннего замужества для девушек. Молодежь получила квалифицированные ответы специалистов на интересующие их вопросы.

- Проблема правовой безграмотности сегодня очень остро стоит в нашей Республике, - говорит представитель районного совета движения молодежи "Камолот" Нодиржона Мамаджанова. – Такие встречи, конечно, не панацея, но позволяют во многом пробудить интерес у молодежи к основам правых норм. Радует, что ребята интересуются и задают много вопросов. Также хотелось бы отметить, что школьный курс по предмету правоведение они знают очень прилично. Правовая культура - неотъемлемая часть общей культуры. В сознании молодежи должно укорениться убеждение, что культурным и образованным может считаться только тот, кто обладает правовыми знаниями и умеет применять их на практике.

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