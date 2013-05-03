Бухарский областной муздрамтеатр подготовил новый спектакль

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. Бухарский областной театр музыкальной драмы подготовил новый спектакль под названием "Шарбат" ("Сок").

В спектакле затрагивается тема предательства, коррупции и всесильной любви матери к своему ребенку. Главный герой - молодой человек по имени Жасур. Он решает начать предпринимательскую деятельность и заняться выпуском фруктовых соков. Однако коррупция в чиновничьих кругах, с которой ему приходится столкнуться на этом пути, и предательство друга приводят начатое дело к банкротству. В результате Жасура, забрав детей, бросает жена. Парень остается практически один.

К нему на помощь приходит лишь его мать. Она отдает драгоценности, которые собирала всю свою жизнь, на то, чтобы сын продолжил начатое дело. Жертва была принесена не зря. Продукция, выпускаемая Жасуром, завоевывает золотую медаль на международной ярмарке в Париже. Жена Жасура Окибад признает свою ошибку и возвращается к мужу.

Драма поставлена по пьесе Диляйры Базаровой главным режиссером театра, народным артистом Узбекистана Убайдулло Бакаевым. В спектакле заняты актеры И.Содиков, А.Мавлянов, Т.Джумаев, Р.Эргашев, Д.Кенджаева, Р.Хашимова.

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