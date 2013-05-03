В Навои прошел смотр-конкурс советников махаллинских комитетов

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. 2 мая в большом зале профессионального колледжа культуры и искусства города Навои прошел городской этап смотра-конкурса "Самый образцовый советник махаллинского комитета по религиозной и духовно-просветительской работе".

В смотре приняли участие 10 махаллинских советниц, которые показали свои знания по 3 обязательным условиям -ведению документации, ответам на заданные вопросы и сценическому выступлению. По словам главного специалиста городского отдела благотворительного фонда "Махалля" Дилфузы Атавуллаевой, 8 из числа участниц конкурса имеют высшее образование, а двое – молодые специалисты, закончившие профессиональные колледжи. Особенно понравились членам жюри и зрителям выступления участниц конкурса, подготовленные на темы "Предотвратить ранние браки", "Пропаганда среди молодежи здорового образа жизни", "Наркомания - враг человечества" и другие.

По итогам смотра-конкурса, решением компетентного жюри, первое место завоевала советница махаллинского комитета "Меъмор" Лолахон Туропова, она примет участие в областном этапе конкурса. На втором месте - Марзия Худоерова из махалли "Галаба". Третье место досталось советнице из махалли "Кимегар" Нафисе Шернаевой. Победителям конкурса вручены дипломы и памятные подарки городского отдела фонда "Махалля".

УЗИНФОРМ