В Навои прошло мероприятие по профориентации для старшеклассниц

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. 2 мая в навоийской средней общеобразовательной школе № 1 прошла встреча представителей учреждений и организаций города Навои с ученицами старших классов, которая была посвящена оказанию содействия учащимся в профессиональной ориентации и выборе будущей профессии.

За "круглым столом", который проходил в форме диалога, представители учреждений народного образования, здравоохранения, культуры, финансовых органов и средств массовой информации, рассказали девочкам об особенности этих профессий, о требованиях к желающим работать в этих учреждениях.

По словам одной из участниц "круглого стола", руководителя Навоийского отделения Узбекской ассоциации репродуктивного здоровья Камилы Дусаевой, подобные встречи помогают учащимся больше узнать о специфике различных профессий, ответить на вопросы, куда пойти учиться и какую профессию выбрать.

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