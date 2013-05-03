Узбекистан и США обсудили экономическое сотрудничество

ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан с рабочим визитом прибыл заместитель помощника министра торговли США Мэтью Мюррей. 2 мая у него состоялась встреча в Министерстве иностранных дел Республики, в которой принял участие Временный поверенный в делах США Филип Кознетт.

Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также обсудили практические аспекты расширения договорно-правовой базы узбекско-американского сотрудничества.

По данным МИД Узбекистана, в Республике действует 200 предприятий с участием американского капитала. Представители деловых кругов Узбекистана и США проявляют интерес к реализации новых взаимовыгодных проектов, в том числе, по созданию совместных высокотехнологичных производств в различных отраслях экономики.

УЗИНФОРМ