Узбекистан принял поправки в соглашение с ЕБРР

ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал Постановление, которым утвердил изменения в международный договор Республики с Европейским банком реконструкции и развития (№ПП-1960 от 25 апреля 2013 года).

Как отмечается в документе, в соответствии с резолюциями Совета управляющих ЕБРР от 30 сентября 2011 года № 137 "О внесении в Соглашение об учреждении Европейского банка реконструкции и развития поправки, санкционирующей его деятельность в странах Южного и Восточного Средиземноморья" и № 138 "О внесении в Соглашение об учреждении Европейского банка реконструкции и развития поправки, санкционирующей использование средств специальных фондов в странах-получателях и в странах-потенциальных получателях" принято решение об изменении редакции статей 1 и 18 Соглашения об учреждении Европейского банка реконструкции и развития (Париж, 29 мая 1990 года).

В этой связи, глава государства постановил принять данные поправки к Соглашению об учреждении ЕБРР и поручил первому вице-премьеру Рустаму Азимову уведомить Европейский банк реконструкции и развития о принятии Республикой Узбекистан указанных поправок. Кабинету Министров и руководителям соответствующих министерств и ведомств после вступления в силу данных поправок в установленном порядке поручено принять меры по их реализации.

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