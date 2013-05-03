Узбекистан посетил исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием

ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан посетил исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Люк Гнакаджа. Здесь он совершил поездку по регионам Республики, где ознакомился с национальным подходом к управлению земельными ресурсами, а также с прогрессивными, новаторскими практиками в земледелии.

По итогам данной поездки, 2 мая в Ташкенте исполнительный секретарь КБО дал пресс-конференцию, в которой приняли участие руководители и волонтеры экологических ННО города Ташкента и Ташкентской области, журналисты электронных и печатных СМИ. Организатором мероприятия выступило Экологическое движение Узбекистана совместно с Центром гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

На встрече было отмечено, что опустынивание, деградация земель и засуха представляют собой серьезную экономическую, социальную и экологическую проблему, несут значительную угрозу продовольственной безопасности во многих странах мира. Люк Гнакаджа поделился впечатлениями об Узбекистане и итогами поездки по регионам Республики.

Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием и засухой (КБО ООН) принята в 1994 году и является единственным международным соглашением, которое связывает окружающую среду и развитие в отношении земли. К настоящему времени ее подписали 195 стран. Согласно данным исполкома конвенции от 2012 года, деградация земель в засушливых районах мира сегодня влияет на 168 стран-членов КБО ООН.

Узбекистан подписал Конвенцию 7 декабря 1994 года и ратифицировал ее 31 августа 1995 года. Координация деятельности по выполнению обязательств по КБО ООН возложена на Центр гидрометеорологической службы.

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