Президент Узбекистана поздравил нового премьера Италии

ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Энрико Летта, в которой поздравил его с назначением на пост Председателя Совета министров Итальянской Республики. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, 24 апреля президент Италии Джорджо Наполитано предложил Энрико Летта возглавить правительство Италии, чтобы положить конец кризисной ситуации, сложившейся после выборов 24-25 февраля 2013 года. 27 апреля Э.Летта представил президенту новый состав правительства, которое на следующий день было приведено к присяге.

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