Экспорт туризма Узбекистана в первом квартале вырос на 30%

ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. В январе-марте 2013 года объем экспорта туризма Узбекистана составил $155,5 млн., что на 30,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($119,5 млн.). Такие данные обнародовал Госкомстат Республики.

Как отмечает пресс-служба ГКС, этот показатель рассчитан в соответствии с методикой "Вспомогательный счет туризма" (ВСТ), внедренной в статистическую практику Госкомстатом по рекомендации Международной туристской организации ООН (ЮНВТО) в 2011 году.

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