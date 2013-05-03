"Защита молодежи от деструктивных идей"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. На эту тему в городе Коканде 2 мая состоялось собрание, посвященное предупреждению религиозного экстремизма и фундаментализма, в котором приняли участие активисты махаллинских сходов граждан, заместители директоров учебных заведений по духовно-просветительским вопросам, имам-хатибы и другие.

Выступившие на мероприятии докладчики говорили о духовных угрозах со стороны всемирной сети Интернет, способах ограждения молодых людей от возможных идеологических выпадов со стороны злоумышленников, использующих в своих целях Всемирную паутину.

В продолжение мероприятия его участникам продемонстрирован документальный фильм под названием "Тинчлик учун курашмок керак" ("За мир и спокойствие необходимо бороться").

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