Молодежь – опора будущего

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. 3 мая в Бувайдинском районе Ферганской области состоялось мероприятие, посвященное воспитанию гармонично развитого поколения, защите молодежи от наркомании, чуждой узбекскому народу идеологии.

В мероприятии, организованном по инициативе Центра пропаганды духовности, приняли участие сотрудники хокимията района, депутаты районного Кенгаша народных депутатов, руководители учебных заведений, представители ОДМ "Камолот", а также широкая общественность.

В процессе мероприятия разговор шел о стоящих в Год благоустройства и процветания задачах по воспитанию подрастающего поколения физически здоровым, духовно развитым, а также в духе патриотизма и верности своей Родине.

Наряду с этим, представители ОДМ "Камолот" отметили необходимость пропаганды среди молодежи здорового образа жизни, защиты ее от проникающих в страну под маской "общественной культуры" различных аморальных понятий и действий.

В собрании принял участие заместитель хокима области А.Пулатов.

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