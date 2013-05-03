Узбекистан посетил новый Посол Испании

ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. Республику Узбекистан посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания с резиденцией в городе Москве Хосе Игнасио Карбахаля Гарате. 3 мая его принял министр иностранных дел Республики Абдулазиз Камилов, которому испанский посол передал адресованные Президенту Узбекистана верительные грамоты.

На состоявшейся в МИД встрече стороны обсудили перспективы дальнейшего углубления отношений Узбекистана и Испании в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обменялись мнениями по некоторым международным и региональным проблемам.

В ходе беседы отмечена обоюдная заинтересованность в развитии инвестиционного сотрудничества, реализации совместных взаимовыгодных проектов, основанных на передовых технологиях. Дипломаты уделили отдельное внимание вопросам расширения связей между вузами, учреждениями культуры двух стран, взаимодействию в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Добавим, с 2008 года должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Испании в Узбекистане с резиденцией в Москве занимал Хуан Антонио Марк Пужоль.

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