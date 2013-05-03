В Самарканде прошел смотр-конкурс "Учитель года"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. В специализированной школе №1 города Самарканда 3 мая завершился смотр-конкурс под названием "Учитель года", в котором преподаватели школы смогли проверить свои знания и педагогические способности.

В соответствии с условиями конкурса преподаватели сначала представили себя членам жюри, рассказали о себе и своей деятельности путем демонстрации видеороликов и фотографий с помощью современной мультимедийной техники.

В продолжение конкурса преподаватели показали все свои навыки и способности в сценических постановках, театрализованных и творческих выступлениях. Также они провели показательные уроки с учениками, используя при этом современные педагогические технологии и методы.

По итогам смотра-конкурса победительницей объявлена преподавательница английского языка Ш.Хаитова. Всем участницам и победителям конкурса были вручены ценные подарки и дипломы.

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