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К золотой медали – лицензия
03.05.2013 17:41

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Намангане завершился чемпионат Узбекистана по теннису среди юношей и девушек. В старшей группе помимо почетного звания и медалей победителям полагался бонус – лицензия на поступление в любой вуз Республики без тестирования на "бюджет". Так что борьба в этой связи была еще более напряженной.

Примечательно, что медали разлетелись по самым разным регионам нашей страны, что свидетельствует не только о росте популярности тенниса, но и повышении мастерства нового поколения игроков. Во всяком случае, столичные спортсмены не имеют явного преимущества.

 

Среди самых младших (1999 года рождения и младше) звание чемпионов досталось ферганцу Азизу Тургунову, уверенно одолевшему в финале своего земляка Шевкета Ислямова – 6:2, 6:1. В этой возрастной группе у девушек победила столичная теннисистка Сарвиноз Бакирова, уверенно переигравшую ферганку Шахнозу Хатамову – 6:3, 6:2.

 

Чисто наманганский финал получился среди ребят 1997 – 1998 годов рождения. Здесь Шохрух Абдумаликов в принципиальном споре оказался сильнее Шаропиддина Абзалова – 6:3, 7:5. А вот наманганке Шохсият Тухтаматовой не удалось справиться с ташкентской теннисисткой Валерией Колеговой – 7:6, 4:2 в пользу последней (Шохсият из-за травмы не доиграла матч).

 

Трудную победу одержал в финале над Сардором Рахимовым Санжар Файзиев – 6:4, 7:5, заработав право на поступление в один из вузов Узбекистана. Тот же приз достался вместе с золотой медалью Сабине Шариповой, под ноль разделавшейся с с андижанкой Джамилей Садикжановой.

Победу в парном разряде в старшей возрастной группе одержали дуэты в составе Адыл Акрамов (Андижан) – Сардор Рахимов (Ташкент) и Мадина Изатуллаева (Наманган) – Галина Джалилова (Ташкент). Они также уже стали студентами любого вуза страны по выбору.

Ну и в заключение выделим успех пары Валерия Колегова – Гульчехра Мухаммадсиддикова (Наманган), одолевшей в финале в возрастной группе 1997 – 1998 годы рождения Александру Стаханову (Ташкент) и другую представительницу Намангана Шохсият Тухтаматову – 6:0, 6:4.

УЗИНФОРМ

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