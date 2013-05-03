Посольство США в Ташкенте отмечает Всемирный день свободы прессы

ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. Посольство США в Ташкенте и правительство Соединенных Штатов с гордостью отмечают 20-ю годовщину Международного дня свободы прессы, говорится в сообщении пресс-службы диппредставительства.

"Соединенные Штаты основаны на том, что открытый обмен идеями обеспечивает понимание, продвигает поиск истины и позволяет представить контраргументы. Защита свободы слова и прессы, обеспеченная Конституцией США, коренится в убеждении, что способность человека на свободное самовыражение основана на доступе к надежным источникам информации – без страха перед наказанием правительства или его вмешательством, и это убеждение является необходимой почвой для формирования успешного управления", – говорится далее в документе.

20-я годовщина Международного дня свободы печати проводится под девизом "Говорить без страха: обеспечить свободу слова во всех средствах массовой информации" и концентрирует свое внимание на обеспечении безопасности каждого журналиста в каждой стране говорить свободно и без страха.

"В самом начале истории США потребность в жизненно необходимой свободной прессе была настолько острой, что Томас Джефферсон писал в 1787 году: "Поскольку основой нашего правления является мнение народа, первой целью должно быть сохранение этого права, и если бы мне выпало решать, иметь ли нам правительство без газет или газеты без правительства, я, ни минуты на сомневаясь, предпочел бы последнее". Как он объяснил, это было из-за того, что если люди станут "невнимательны к общественным делам, вы и я, и Конгресс, и нижние палаты, судьи и губернаторы станут волками", – отмечает пресс-служба посольства.

Сегодня концепция свободы прессы в качестве универсальной ценности завладевает во всем мире. Мы видим это в совместном заявлении Генерального секретаря ООН господина Пан Ги Мун и Генерального директора ЮНЕСКО, в котором сказано: "Основное право, каким является свобода самовыражения, само по себе обеспечивает условия для защиты и продвижения всех других прав человека".

"Поэтому мы приветствуем правовой эксперимент по апробации законопроекта " Об открытости деятельности органов государственной власти и управления" в Бухарской и Самаркандской областях, которое даст гражданам Узбекистана дополнительное представление о функционировании правительства в этих двух регионах", – заключается в сообщении посольства.

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