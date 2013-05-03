В Намангане обсудили работу СГМ по профилактике преступности

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. Как предотвратить тяжкие преступления, поддерживать режим бдительности в махаллях и другие проблемы были обсуждены в Намангане в среду на семинаре, в котором приняли участие руководители многих подразделений и служб УВД, различных предприятий и организаций.

Начальник управления ППСиООП (Патрульно-постовая служба и охрана общественного порядка) областного УВД полковник Улугбек Иминов отметил, что необходимо укреплять взаимодействие различных органов, ибо кое-где аксакалы махаллей, комиссии по примирению, сотрудники ОДМ "Камолот" далеко не на должном уровне работают с несовершеннолетними, лицами, состоящими на профилактическом учете.

"Отсутствие должной бдительности и неважная работа стражей махаллей часто становится причиной многих преступлений", – подчеркнул докладчик.

Также он говорил, что растет число правонарушений и на рынках области, где "базаркомы" ничего не делают в этом плане, хромает работа по благоустройству и созданию надлежащих условий, поддержанию санитарного состояния, отсутствует или неисправна система видеонаблюдения.

Начальник управления по профилактике правонарушений подполковник Бахтиер Турсунбабаев также отметил, что в некоторых школах камеры видеонаблюдения выполняют чисто декоративные функции.

В ходе семинара с анализом ситуации выступили и представители управления по борьбе с терроризмом, УПБ и УБДД и других органов, которые также вскрыли ряд недостатков. В ходе небольшого обзора была дана характеристика особо опасным террористическим организациям "Хизб-ут Тахрир", "Вахоббий", ИДУ, именуемая сейчас "Исламским движением Туркестана".

В завершение была подчеркнута необходимость заострения внимания на вышеуказанных недостатках, усиления духовно-просветительской работы с молодежью, ибо промедление может обойтись дорого.

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