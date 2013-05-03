Бизнес-автобус прокатился по Намангану

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. Необычный способ привлечь молодежь в малый бизнес придумали в Намангане. Специальный бизнес-автобус совершил турне по городу, попутно знакомя выпускников колледжей и лицеев, вузов, как можно получить льготный микрокредит или открыть свое дело.

Всего в завершившейся вчера акции приняли участие 4,6 тысячи молодых людей. Она была организована облсоветом ОДМ "Камолот", Молодежным центром, областными управлениями среднеспециального профессионального образования, Торгово-промышленной палаты, культуры и спорта, банковскими и другими структурами.

Основная цель акции – формирование предпринимательских навыков, поддержка бизнес-идей, содействие получению льготных микрокредитов. В ходе акции широко использовались информационные технологии.

Участники с помощью специалистов консультативного центра смогли получить представление о порядке получения кредитов, процентных ставках, побывали в трех вузах и ряде колледжей и лицеев, а также на концерте популярной эстрадной группы "Уммон" в амфитеатре детского парка "Кичкинтой".

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