Внедрение ИКТ в госструктурах Узбекистана будут оценивать по международным критериям

ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. "Круглый стол" на тему "Внедрение международных критериев оценки ИКТ в Узбекистане" был организован 3 мая в Ташкенте Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий и Совместным проектом ПРООН и Кабинета Министров Республики Узбекистан "Поддержка системы местного управления: гражданское участие и партнерство". В его работе приняли участие около 300 представителей министерств и ведомств Узбекистана, международных организаций, СМИ.

Как отмечалось на мероприятии, руководством Узбекистана поставлена задача по внедрению международных критериев и индикаторов оценки уровня информатизации отраслей и сфер экономики страны и осуществлению системного мониторинга.

Наиболее авторитетным рейтингом в этой области является индекс ООН, который составляется раз в два года для оценки уровня применения ИКТ в решении административных и экономических задач стран мира и освоения современных технологий при предоставлении государственных услуг. В отчете ООН о состоянии развития электронного правительства отмечается, что Узбекистан стремительно движется к внедрению элементов электронного правительства. В частности, принимаются соответствующие правительственные решения и вносятся изменения в законодательные акты, совершенствуется Правительственный портал.

В этом отношении особенно показателен опыт Республики Корея, которая на протяжении нескольких лет лидирует в мировом рейтинге ООН в области внедрения электронного правительства. Правительство Южной Кореи оказывает около 87% всех государственных услуг, учитываемых в рейтинговом исследовании ООН.

В рамках "круглого стола" корейскими экспертами был презентован опыт Республики Корея в области мониторинга внедрения ИКТ в госорганах в рамках электронного правительства. Представители ПРООН, в свою очередь, представили критерии оценки электронного правительства ООН и рассказали о мерах, которые позволят улучшить показатели Узбекистана в индексе.

Вниманию участников мероприятия был представлен проект постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан "Об утверждении системы рейтинговой оценки состояния внедрения информационно-коммуникационных технологий в органах государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах", разработанный Госкомсвязи на основе международного опыта.

Проект постановления устанавливает перечень сведений и ответственных за их предоставление государственных органов для формирования достоверных показателей развития ИКТ в стране. В отличие от принятых ранее критериев оценки, охватывавших в основном вопросы развития инфраструктуры и компьютеризации, в новой системе рейтинговой оценки главный акцент сделан на оказание государственными органами интерактивных государственных услуг бизнесу и гражданам.

Документом также предусмотрено утверждение в новой редакции основных требований к официальному сайту государственного органа. Среди основных нововведений – необходимость наличия инструментов изучения общественного мнения и обсуждения вопросов, касающихся деятельности государственного органа. Кроме того, госорганы должны предусматривать на своем сайте возможности по отслеживанию хода и времени рассмотрения обращений граждан.

Участники "круглого стола" предметно обсудили проект постановления, обменялись мнениями по вопросам его доработки и озвучили соответствующие замечания и предложения.

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