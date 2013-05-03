В Узбекистане отметили Всемирный день свободы печати

В Узбекистане отметили Всемирный день свободы печати03.05.2013 20:47
ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. 3 мая в Узбекистане, как и в других странах мира, отмечается Всемирный день свободы печати. По этому случаю, накануне в столичном отеле "Shodlik Palace" прошел "круглый стол" на тему "Повышение профессиональной этики и ответственность журналиста". Его организатором выступил Общественный фонд поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств Узбекистана совместно с Международным центром переподготовки журналистов и агентствами ООН в Узбекистане.
В мероприятия приняли участие депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, журналисты Ферганской, Самаркандской областей и центральных изданий Республики.
Выступивший с приветственной речью Постоянный координатор ООН Стефан Приснер упомянул о теме Всемирного дня свободы печати 2013 года – "Говорить без страха: обеспечить свободу слова во всех средствах массовой информации" и подчеркнул, что "идея обеспечения прав свободы волеизъявления была поддержана в Узбекистане на высоком уровне". Участников встречи также поприветствовал глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Такуя Камата.
На мероприятии выступили:
- Исполняющий обязанности главы представительства ЮНЕСКО в Узбекистане Криста Пиккат с докладом об этическом кодексе и саморегуляции СМИ,
- Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Мурадов о правах и обязанностях журналистов, отраженных в законах Республики Узбекистан,
- Нигора Каримова (НАЭСМИ), которая поделилась с участниками опытом применения этических норм в электронных СМИ, а также упомянула о необходимости обеспечения объективной информации, о невозможности использования в СМИ скрытой рекламы и дистанционном обучении молодых журналистов в онлайн режиме,
- Профессор журналистики Национального университета Узбекистана Хуршид Дустмухамедов о необходимости нравственности и ответственности СМИ.
Посредством видеоконференции секретарь медиа совета Республики Молдова Людмила Андроник рассказала об опыте Молдовы в создании структуры, которая регулирует правила поведения СМИ.
Далее "круглым столом" состоялась сессия вопросов и ответов между экспертами и молодыми журналистами.
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