До свиданья, Букварь!

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. С юмором и добрыми чувствами проводили вчера первоклассники наманганской школы № 7 своего лучшего друга – Букварь. Они говорили ему: "До свиданья, Букварь! И спасибо тебе за все, что мы знаем! Выполнять на уроках задания на "отлично" всегда обещаем!"

Устроила праздник детишкам из 1 "г" класса этой школы учительница начальных классов Н. Мигунова. Дети с удовольствием выступили перед родителями и учителями с танцами, песнями и стихами.

Праздник начался с того, что малыши показали маленькую сценку: у каждого из них были буквы, про которые ребятишки рассказывали стихи.

Кульминацией праздника стало неожиданное появление главного персонажа – Букваря. Ученики поблагодарили книгу, научившую их читать и писать. Ребята с вдохновением выполняли задания, показывая все, чему их научил Букварь.

Со словами благодарности выступили не только дети также их родители. В финале праздника ученики исполнили песню о школе.

Первоклашки попрощались с Букварем, но к ребятам пришла новая книга – "Литературное чтение".

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