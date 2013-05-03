В Намангане прошла презентация программ "Келажак овози"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. Студенты Наманганского университета познакомились вчера с грантовой программой Фонда Форум и Центра поддержки молодежных инициатив "Келажак овози", проводимыми ими различными конкурсами, большими возможностями, предоставляемыми молодежи этими организациями.

Рассказали об этом студентам университета, учащимся в группах с русским языком обучения, руководитель Наманганского территориального отделения ЦПИ "Келажак овози" Бекзод Ортиков и проректор по вопросам духовности и просветительства НамГУ Хайрулло Гаппаров.

Так, участники бурно обсуждали вопросы повестки дня. Мероприятие, изобиловавшее интерактивными играми и интересными презентациями, провели активисты "Келажак овози" Камила Каюмова и Екатерина Горбунова.

Особенно заинтересовали всех предоставляемые гранты и стипендии одаренным студентам, а также возможности проявить свои таланты.

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