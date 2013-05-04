В Балыкчинском кишлаке развивается инфраструктура

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. В кишлаке Сиза Балыкчинского района сдан в эксплуатацию цех по производству полиэтиленовых труб. Его организовал руководитель фермерского хозяйства "Рахматилло Рахмонов" Камбарали Арзикулов. В организацию этого прибыльного дела он вложил свои средства и 20 миллионов сумов, которые получил в качестве ссуды от местного банка.

Здесь трудоустроено 10 молодых жителей махалли. Благодаря оборудованию современного образца в среднем в день цех выпускает 200 погонных метров продукции, получая при этом хорошую прибыль. Все полученные средства планируется направить на расширение производства, открытие новых линий. Учитывая, что в районе активно ведется строительство новых домов, здесь востребованы стройматериалы высокого качества.

Наряду с этим развивается традиционное для данной местности рыбное хозяйство. На площади в 2 гектара построены водоемы, в которые в ближайшие дни запустят мальков и начнут выращивать рыбу. Также сейчас готовят бизнес-план открытия цеха по переработке рыбных продуктов. Это позволит обеспечить постоянной работой еще 10-15 человек из числа выпускников колледжей.

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