В Андижанской области определили чемпионов по классическим шашкам

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. 2 мая в 24-й общеобразовательной школе Избасканского района прошел чемпионат области по классическим шашкам в 64 клетки.

В нем приняли участие дети и подростки в возрасте от 6 до 19 лет. 77 представителей из города Андижана и районов Булакбаши, Мархамат, Алтынкуль, Пахтаабад боролись за звание чемпионов.

Среди девочек чемпионками в своей категории стали Зебинисо Мамасолиева, Зебинисо Сотволдиева, Махмуда Икрамова из Избасканского района, пахтаабадская спортсменка Ирода Эркинжонова и представительница города Андижан Садокат Иномжонова.

Среди парней честь Избасканского района защитили Мухаммадкодыр Мамасолиев, Рахматилло Мамажанов и Ахмаджон Хайруллаев. Также звание чемпионов заслужили представители Пахтаабадского и Олтинкульского районов Фарход Абдугафуров с Искандаром Ортигалиевым.

- Мы рады, что в нашей области уделяется большое внимание развитию детского спорта, - говорит папа новоиспеченного чемпиона Хайруллаева Дониержон. – Мой сын очень увлекся этой игрой и проводит большую часть свободного времени в клубе. Это нас не может не радовать и поэтому мы всячески поддерживаем его увлечение.

Чемпионы области отправятся на республиканское первенство, которое пройдет в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области.

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