В Навои прошел "круглый стол", посвященный воспитанию девушек

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. 3 мая в махалле "Гулистан" города Навои прошел "круглый стол", посвященный вопросам воспитания девушек. Во встрече приняли участие девушки махалли, их родители, аксакалы и активисты органа самоуправления граждан, представители общественных организаций и медицинские работники.

За "круглым столом" шел обстоятельный разговор о традициях и обычаях, присущих поведению узбекских девушек, о ношении одежды, поведении, уважительном отношении к взрослым, о недопустимости ранних браков и брачных уз между родственниками.

Выступивший на встрече руководитель отдела городского Кенгаша общественного движения молодежи "Камолот" Ахрор Уроков рассказал участникам встречи об условиях, созданных в стране для гармоничного развития девушек, для активного их участия в общественной жизни. Призвал их шире использовать представленные возможности для получения профессий и активнее включаться в дело развития семейного предпринимательства. Девушки и их родители получили квалифицированные ответы на интересующие их вопросы.

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