В Навои прошла научно-практическая конференция, посвященная творчеству Кадыри

В Навои прошла научно-практическая конференция, посвященная творчеству Кадыри04.05.2013 12:49
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. 2 мая в областном информационно-ресурсном центре прошла научно-практическая конференция, посвященная творчеству узбекского писателя Абдуллы Кадыри. Конференция была инициирована преподавателями и студентами Навоийского государственного педагогического института совместно с литературоведами навоийского педагогического колледжа.
Участники конференции с большим интересом послушали доклад кондидата филологических наук Д. Ражабова на тему "Абдулла Кадыри - один из основоположников узбекского романтизма".
На мероприятии читались отрывки и демонстрировались видеофильмы из произведений писателя.
На конференции прошла презентация электронной книги под названием "Писатель с чистой душой и совестью", посвященной жизненному и творческому пути писателя.
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