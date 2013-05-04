



В Навои прошла научно-практическая конференция, посвященная творчеству Кадыри



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. 2 мая в областном информационно-ресурсном центре прошла научно-практическая конференция, посвященная творчеству узбекского писателя Абдуллы Кадыри. Конференция была инициирована преподавателями и студентами Навоийского государственного педагогического института совместно с литературоведами навоийского педагогического колледжа. Участники конференции с большим интересом послушали доклад кондидата филологических наук Д. Ражабова на тему "Абдулла Кадыри - один из основоположников узбекского романтизма". На мероприятии читались отрывки и демонстрировались видеофильмы из произведений писателя. На конференции прошла презентация электронной книги под названием "Писатель с чистой душой и совестью", посвященной жизненному и творческому пути писателя. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи