Сармышсай встречает гостей "Асрлар садоси-2013"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Сармышсай - урочище, место древнейшего поселения людей, расположенное на территории нынешней Навоийской области, готов к встрече участников и гостей 6-го традиционного фестиваля культуры "Асрлар садоси-2013".

По сведениям организационного комитета фестиваля, куда входят специалисты областного управления по делам культуры и спорта, методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы, регионального управления объединения "Хунарманд", управления Художественного творчества, завершили тщательный отбор участников фестиваля.

Как рассказывает председатель областного управления "Хунарманд" Абдукодир Иброхимов, свое желание принять участие в работе фестиваля культуры "Асрлар садоси" изъявили около 800 человек, членов объединения. Многие из них, кому посчастливилось быть участником фестиваля, подготовили к показу свои лучшие работы национального искусства. Порадуют участников фестиваля своими программами выступлений лучшие в области национальные фольклорные группы из Хатырчинского, Нуратинского, Карманинского и других районов и прибывшие на праздник из других регионов страны фольклорные коллективы. Участники и гости фестиваля будут свидетелями спортивных схваток борцов по национальному курашу, соперничества силачей, увидят петушиные и бараньи бои, выступления канатаходцев и еще много интересного.

Символичным талисманом фестиваля будет выход верблюжего каравана в путь. Караван из 12 верблюдов, с работами лучших мастеров национальной резьбы по дереву, изделий из мрамора и меди, каракуля, шелка, золототканых изделий, а также в сопровождении лучших исполнителей национальных песен и мелодий будет символично выезжать из Сармышсая в путь по "Великому шелковому пути", по которому когда-то шли наши предки. Сармышсай готов встречать дорогих гостей.

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