Чешские телезрители увидят фильм о жемчужине Востока

Чешские телезрители увидят фильм о жемчужине Востока04.05.2013 14:44
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Зрители чешского телеканала ЧТ1 в скором времени увидят передачу о знаменитых памятниках архитектуры Бухарской области Узбекистана.
Документальный фильм расскажет о летней резиденции правителей Бухары Ситораи Мохи Хоса, медресе Улугбека, таинственных и священных местах города Гиждувана Бухарской области, работах местных ремесленников и гончаров.
Передача станет логическим продолжением цикла репортажей, посвященных Узбекистану и его богатой истории.
УЗИНФОРМ