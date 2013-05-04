



Чешские телезрители увидят фильм о жемчужине Востока



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Зрители чешского телеканала ЧТ1 в скором времени увидят передачу о знаменитых памятниках архитектуры Бухарской области Узбекистана. Документальный фильм расскажет о летней резиденции правителей Бухары Ситораи Мохи Хоса, медресе Улугбека, таинственных и священных местах города Гиждувана Бухарской области, работах местных ремесленников и гончаров. Передача станет логическим продолжением цикла репортажей, посвященных Узбекистану и его богатой истории. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи