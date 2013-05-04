Госкомконкуренции Узбекистана подвел итоги 1-го квартала

ТАШКЕНТ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции подвел итоги своей деятельности в январе-марте 2013 года.

Согласно обнародованным в этой связи данным, в отчетном периоде комитетом проводилась работа по реструктуризации и финансовому оздоровлению экономически несостоятельных и бездействующих предприятий. По предприятиям, включенным в региональные программы индустриального развития регионов, внесено более 349,1 млрд. сумов инвестиций, в том числе 245,6 млрд. сумов кредитов коммерческих банков, произведено продукции и оказано услуг в объеме 269,1 млрд. сумов, создано более 2,5 тысяч новых рабочих мест.

В рамках реализации Программы приватизации реализовано 17 государственных активов на 2 756,3 млн. сумов с принятием инвесторами инвестиционных обязательств в размере 810,0 млн. сумов. По нулевой выкупной стоимости под конкретные инвестиционные обязательства реализовано 28 объектов на 34,1 млрд. сумов и $1,4 млн., на которых созданы более 1,2 тысячи рабочих мест.

Продолжалась практика передачи в аренду временно пустующих помещений государственной собственности. В результате этих мер обеспечено поступление в бюджет 10,8 млрд. сумов. Центрами аренды государственного имущества выявлено более 13,3 тысяч неиспользуемых государственных помещений нежилого фонда, из которых в аренду передано около 12,3 тысяч помещений.

В первом квартале проведен опрос более 1,2 тысячи субъектов предпринимательства по всем регионам Республики, который показал, что предприниматели в целом позитивно оценивают текущее состояние и ожидаемые изменения в деловой среде, сообщает пресс-служба Госкомконкуренции.

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