Узбекистан и Венгрия провели межмидовские консультации

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Министерства иностранных дел Узбекистана и Венгрии провели 3 мая в Будапеште 4-й раунд двусторонних политических консультаций. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Стороны обстоятельно проанализировали текущее состояние и перспективные направления углубления связей двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах. Отдельное внимание уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-венгерской встречи на высшем уровне в ноябре 2011 года в городе Ташкенте.

Между Узбекистаном и Венгрией создана необходимая договорно-правовая база, накоплен значительный опыт позитивного взаимодействия на различных уровнях, между государственными и общественными структурами, деловыми кругами, представителями гражданского общества. Создание в венгерском парламенте группы дружбы "Венгрия – Узбекистан" во главе с вице-спикером Шандором Лежаком позволит активизировать межпарламентские контакты, отмечалось на встрече.

На переговорах выражена заинтересованность в дальнейшем расширении инвестиционного сотрудничества Узбекистана и Венгрии, создании совместных высокотехнологичных производств в таких отраслях, как фармацевтика, химическая, текстильная промышленность, аграрный сектор.

Повестка межмидовских консультаций включала также обсуждение вопросов международной и региональной проблематики.

Напомним, предыдущий, третий, раунд узбекско-венгерских политических консультаций состоялся в апреле 2011 года в Ташкенте с участием главы МИД Венгерской Республики Я.Мартони. По его итогам было подписано Совместное заявление министерств иностранных дел Узбекистана и Венгрии о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

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