В Ташкенте пройдет 6-й Республиканский фестиваль "Навруз садолари"

ТАШКЕНТ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. 6-8 мая в Ташкенте пройдет 6-й Республиканский фестиваль оркестров и многоголосных ансамблей национальных инструментов "Навруз садолари". Он посвящается "Году благополучия и процветания" и 20-летию Международного неправительственного благотворительного фонда "Соглом авлод учун".

В фестивале принимают участие 54 музыкальных коллектива, которые охватывают более 1000 участников со всех регионов Узбекистана. В число участников форума входят ансамбли и оркестры из детских дошкольных учреждений, школ искусства и музыки, лицеев и колледжей искусства, высших музыкальных учебных заведений и профессиональные коллективы. Особенность нынешнего фестиваля в том, что в нем впервые будет участвовать детский ансамбль из дошкольного учреждения №21 Пахтаабадского района Андижанской области.

Многоголосные ансамбли и оркестры национальных инструментов, как новая форма коллективного исполнительства, являются одним из самых молодых видов искусства в Республике. В этом году значительно усложнены пьесы, отобранные для конкурса на лучшее исполнение произведений композиторского творчества.

Согласно программе фестиваля, 6 мая состоятся пресс-конференция, выставка музыкальных инструментов, выступление ансамблей и оркестров, концерт Узбекского государственного камерного оркестра народных инструментов "Согдиана".

7 мая продолжится выступление ансамблей и оркестров, а также состоится концерт Государственного Академического оркестра народных инструментов им. Т.Джалилова.

8 мая в первой половине дня состоится выступление ансамблей и оркестров. Далее пройдет концерт оркестра народных инструментов им Дони Закирова. Во второй половине дня пройдут мастер-классы. В тот же день будут подведены итоги фестиваля и состоится гала-концерт победителей.

Республиканский фестиваль ансамблей и оркестров национальных инструментов проводится с 2005 года и направлен на стимулирование многоголосных форм исполнительства. Существование небольших ансамблей наряду с большими оркестровыми коллективами позволяет охватить большее количество людей различных возрастов и приобщить их к музыке даже в самых отдаленных уголках Республики.

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