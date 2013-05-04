В Узбекистане обсудили роль культуры в устойчивом развитии

ТАШКЕНТ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Конференция на тему "Вклад культуры в устойчивое развитие" состоялась 2 мая в Международном бизнес-центре Ташкента в рамках проходящего в эти дни 6-го Фестиваля традиционной культуры "Асрлар садоси". Ее организаторами выступили Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане и Фонд Форум.

Цель мероприятия – рассмотреть значимость культуры как двигателя и стимулятора устойчивого развития, как в Узбекистане, так и на глобальном уровне, а также выработать политику рекомендаций по интеграции культуры в Программу развития на период после 2015 года.

В дискуссии приняли участие представители ННО, парламента, министерств в области культуры и искусства, а также зарубежные гости – эксперты, деятели культуры и искусства.

С приветственным словом к собравшимся обратилась глава Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане Криста Пиккат. Далее было зачитано адресное послание от имени Председателя Попечительского совета Фонда Форума Гульнары Каримовой. В нем было отмечено, что изучение исторической культуры и духовного наследия имеет огромное значение. На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 4000 памятников искусства и около 7500 исторических памятников. В течение 9 лет Фондом Форумом создано несколько направлений по поддержке и развитию искусства в Республике.

В связи с приближением совещания по Целям развития тысячелетия на 2015 год, ООН приступила к консультациям по программе развития на пост-2015 годы, а также по возможным целям развития, которые бы мобилизовали все сообщество на поддержку человеческого развития и ликвидацию бедности. В этих рамках ЮНЕСКО поддерживает страны в их отношении к роли культуры как движущей силы и стимула устойчивого развития в планировании и выполнении программы развития пост-2015, "чтобы претворить в жизнь такое будущее, которое мы желаем всем".

Участники конференции выступили со своими предложениями по улучшению стратегии развития, восстановления и поддержания культуры Узбекистана.

С докладами по этой теме выступили профессор Национального университета Узбекистана, археолог, доктор исторических наук Рустам Сулейманов, председатель Комитета по науке, культуре и образованию Законодательной палаты Абдугафур Маматов, председатель Федерации профсоюзов Узбекистана, заместитель председателя ННО "Форум социально ответственных граждан Узбекистана" Танзиля Нарбаева, ректор Государственной консерватории Узбекистана Окилхон Ибрагимов и другие.

Заключительное слово было предоставлено ведущему научному сотруднику Института археологии Академии наук Республики Узбекистан Мухитдину Ходжаниязову, который был в числе группы энтузиастов по внесению естественной галереи доисторического искусства Узбекистана урочища Сармышсай в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Он поведал многие факты о Сармышсае и поблагодарил Фонд Форум и ЮНЕСКО за выбор Сармышсая местом проведения очередного Фестиваля традиционной культуры "Асрлар садоси" и привлечение внимания всего мира к этому уникальному памятнику. С его слов, ученые Института археологии АН подготовили номинацию памятников Сармышсая в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

На конференции был оглашен проект итогового документа "круглого стола", состоящий из 16 пунктов-рекомендаций по принятию мер в сферах, влияющих на культуру, и также являющимися гарантами для устойчивого развития. Участниками принято единогласно решение запротоколировать данный документ.

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