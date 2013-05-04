Замглавы МИД Узбекистана провел в Будапеште ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с первым заместителем министра иностранных дел Владимиром Норовым посетила 2-3 мая Венгрию для участия в очередном раунде узбекско-венгерских политических консультаций.

В Будапеште узбекская делегация провела переговоры с вице-спикером Парламента Шандором Лежаком, госсекретарем по иностранным делам и внешнеэкономической деятельности при премьер-министре Венгрии Петром Сиярто, госсекретарем Министерства человеческих ресурсов Андрашем Донцевым, заместителем госсекретаря Министерства сельского развития Катлиной Тот, президентом Торгово-промышленной палаты Ласло Паррагом, заместителем мэра Будапешта Томашем Шентесом, ректором университета "Семельвайс" Агостон Сзел.

Как сообщает пресс-служба венгерского премьера, П.Сиярто в ходе беседы отметил, что Венгрия планирует заключить с Узбекистаном соглашение об участии венгерских компаний в модернизации системы уличного освещения в городах Узбекистана, а также в поставках венгерского медицинского оборудования в Республику. Стороны также договорились начать переговоры по принятию совместной программы образовательных обменов и расширить сотрудничество в области сельского хозяйства, в частности, по управлению водными ресурсами и системам ирригации.

В ТПП Венгрии была проведена презентация экономического и инвестиционного потенциала Узбекистана с участием представителей более 40 венгерских компаний. Делегация Узбекистана также ознакомилась с деятельностью ряда ведущих компаний Венгрии.

УЗИНФОРМ