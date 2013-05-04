В целях развития сельхозсферы

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. 3 мая в Дангаринском районе Ферганской области состоялось мероприятие, посвященное совершенствованию сельскохозяйственных законодательных актов в процессе реализации демократических реформ.

В мероприятии, организованном по инициативе районного хокимията и районного Кенгаша УзЛиДеП, приняли участие депутаты местных Кенгашей народных депутатов, представители Института по мониторингу действующего законодательства, организаций сельскохозяйственной сферы, представители политических партий и другие.

В процессе мероприятия его участники обсудили вопросы, касающиеся системы проверки грунта, порядка составления договоров контрактации, бюрократических преград, с которыми сталкиваются фермеры при получении банковских кредитов.

Кроме этого, разговор шел об имеющихся льготах для передовых фермеров и рассмотрены возможные причины для проверки деятельности фермерских хозяйств.

УЗИНФОРМ