



В Учкуприке прошла встреча с предпринимателями



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. 4 мая в Учкуприкском районе Ферганской области прошла встреча с местными предпринимателями, организаторами которой выступили управление юстиции и хозяйственный суд. Во встрече приняли участие предприниматели, представители управления юстиции, налоговой инспекции, таможни, инспекции по регистрации субъектов предпринимательства. Участникам мероприятия было рассказано о нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность субъектов предпринимательства, и о благоприятном инвестиционном климате, способствующем развитию малого и частного предпринимательства в стране. Отмечено, что предприниматели могут сегодня посредством предоставления им интерактивных услуг направить запрос в адрес управления юстиции. Также разъяснены возможности таможенных и налоговых органов по предоставлению широкого спектра интерактивных услуг. В ходе встречи субъекты частного сектора смогли задать интересующие их вопросы представителям государственных органов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи