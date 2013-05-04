В Навои прошел областной фестиваль молодежных ансамблей национальной музыки

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. 3 мая в Навоийском профессиональном колледже искусства прошел областной этап 6-го Республиканского фестиваля молодежных ансамблей национальной музыки "Навруз садолари".

В мероприятии, совместно проведенном управлениями областного хокимията по делам культуры и спорта и народного образования, приняли участие коллективы районных и городских школ музыки и искусства и колледжа искусства города Навои. Члены жюри прослушали исполнение на различных национальных инструментах музыкальных произведений более чем 120 молодых талантов, чтобы выявить лучшие творческие коллективы-победители фестиваля.

По итогам смотра, первое место присвоено оркестру народно-музыкальных инструментов колледжа культуры и искусства города Навои, второе и третьи места - коллективам Навоийской и Карманинской школ музыки и искусства. Эти три коллектива примут участие в республиканском этапе фестиваля, который пройдет 6-8 мая в концертном зале Ташкентской государственной консерватории. В заключение, победители смотра были награждены дипломами и ценными подарками от организаторов.

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