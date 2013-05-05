В Фергане отменили ночную литургию перед Воскресением Христовым

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. В Ферганском храме имени Сергия Радонежского вчера ночью не было божественной службы по случаю праздника Светлого Воскресения Христова. Ее отменили из-за того, что настоятель церкви, отец Владислав (Чеченов) вместе с 130 паломниками из Узбекистана 3 мая отправился за благодатным огнем в Иерусалим.

По информации пресс-службы Ташкентской и Узбекистанской епархии, во время поездки паломники посетят святые места, связанные с жизнью Господа Иисуса Христа, пройдут по Крестному пути Спасителя, посетят храмы Рождества Христова в Вифлееме и Воскресения Христова (Гроб Господень) в Иерусалиме, помолятся и причастятся Светлых Христовых Таинств в Троицком соборе Русской Духовной миссии, а также окунутся в реке Иордан.

Вчера к полуночи Благодатный огонь, пролетев практически через всю территорию Узбекистана, был доставлен паломниками в Ташкент, а уже оттуда отец Владислав привезет его в Фергану, где утром запланированы мероприятия, связанные с праздником всех православных христиан.

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