На семинаре провели социальный опрос среди женщин

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. 3 мая в информационно-ресурсном центре имени Абдуллы Кадыри города Навои прошел областной семинар на тему "Актуальные вопросы повышения политической и правовой культуры женщин".

В работе семинара, инициированного Навоийским региональным отделением независимого института мониторинга формирования гражданского общества совместно с областным Комитетом женщин, приняли участие председатели районных и городских комитетов женщин, советники органов самоуправления граждан по религиозной и духовно-просветительской работе, активистки "женского крыла" политических партий и представители негосударственных некоммерческих организаций, занимающихся защитой прав женщин.

Участницы семинара ближе ознакомились с нормативно-правовыми документами, направленными на обеспечение прав и свобод женщин. В частности, с Конвенцией, запрещающей дискриминацию женщин во всех ее проявлениях, с Указами Президента страны "О мерах по повышению роли женщин Республики Узбекистан в государственном и социальном строительстве", "О дополнительных мерах по поддержке деятельности Комитета женщин Узбекистана".

Разделившись на группы, участницы мероприятия приняли участие в интерактивных тренингах, организованных в рамках повестки дня, где высказали свои предложения. В завершение семинара, в целях определения уровня политической и правовой культуры женщин, был проведен социальный опрос.

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