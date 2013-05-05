



В Навои начал работу фестиваль традиционной культуры Узбекистана "Асрлар садоси-2013"



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. 4 мая в Навоийской области начал работу Международный фестиваль традиционной культуры Узбекистана "Асрлар садоси-2013", который проходит ежегодно в разных регионах страны по инициативе Фонда "Форум культуры и искусства Узбекистана". В разные годы, начиная с 2008 года, гостей фестиваля встречали Кашкадарьинская, Ташкентская, Хорезмская, Бухарская области. В прошлом году гостей принимала Республика Каракалпакстан. С 2009 года фестиваль приобрел научную направленность, начал проводиться в сотрудничестве с ЮНЕСКО и приобрел международный статус. Под звуки карнаев и сурнаев в 9 утра из урочища Сармышсай, где будут проходить основные зрелищные мероприятия фестиваля, в путь вышел караван верблюдов, нагруженный работами талантливых ремесленников, мастеров резьбы по дереву, мрамору, серебру и меди, товарами из шелка, фарфора, в сопровождении исполнителей национального фольклора, символически оповестив о начале праздника. На склоне гор, утопающих в зелени весенних трав и цветов, начались представления канатоходцев и силачей, на сцену вышли исполнители древних национальных песен и танцев, фольклорные ансамбли Навоийского региона и различных областей Республики, на импровизированой сцене смешили гостей артисты кукольных театров и острословы-аскиячи. На специальных аренах начались петушиные и бараньи бои, на ковры вышли сильнейшие курашисты со всех областей. В рамках фестиваля в Бухаре начала работу международная конференция, в которой приняли участие видные ученые-историки и археологи. Конференция была посвящена изучению культурно-исторического наследия узбекского народа. На конференции прошла презентация книг об исторических архитектурных памятниках Узбекистана. В работе конференции приняла участие председатель попечительского Совета Фонда "Форум культуры и искусства Узбекистана", профессор Гульнара Каримова. Фестиваль продолжит свою работу 5 мая. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи