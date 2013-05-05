В Кувасайской православной церкви провели праздничное богослужение

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в 5 часов утра в кувасайском храме Иоанна Кронштадтского отец Алексей завершил праздничную литургию в честь Светлого Воскресения Христова. В службе участвовало более 80 прихожан, часть которых прибыла из Ферганы, где ночную службу отменили.

Служба началась в 23.00 с пасхальной полуночницы, а в 24.00 начался крестный ход, завершившийся торжественной новостью "Христос Воскреси!", на что православные отвечали "Воистину Воскреси!". После божественной литургии, которую помогали вести певчие Тамара Гаминюк, Татьяна и Наталья Янушевы, отец Алексей освятил куличи и пасхальные яйца прихожан.

Тридцатилетний отец Алексей служит в кувасайском храме с 2006 года, при нем же храм и был освещен в январе 2012 года.

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