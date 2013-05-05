В Узбекистане обновился перечень лицензируемых видов деятельности

В Узбекистане обновился перечень лицензируемых видов деятельности05.05.2013 14:02
ТАШКЕНТ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал закон №ЗРУ-352 от 30 апреля 2013 года, которым обновил перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии.
Документом, в частности, изменен текст приложения №1 к Постановлению Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 12 мая 2001 года №222–II "О Перечне видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии".
Таким образом, с 1 мая 2013 года, когда данный закон вступил в силу, в Узбекистане требуются лицензии на занятие следующими видами деятельности:
1. Разработка, производство, ремонт и реализация вооружения и боеприпасов к нему, защитных средств, военной техники, запасных частей, комплектующих элементов и приборов к ним, если они не используются в других отраслях, а также специальных материалов и специального оборудования для их производства.
2. Разработка, производство, транспортировка, хранение и реализация взрывчатых и ядовитых веществ, материалов и изделий с их применением, а также средств взрывания.
3. Ликвидация (уничтожение, утилизация, захоронение) и переработка высвобождаемых военно-технических средств.
4. Производство, ремонт и реализация охотничьего и спортивного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также холодного оружия (кроме ножей национальных видов).
5. Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
6. Деятельность в области оборота источников ионизирующего излучения.
7. Проектирование, разработка, производство, реализация, ремонт и использование средств криптографической защиты информации.
8. Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.
9. Ввоз (вывоз), хранение, реализация (отпуск), распределение, перевозка, разработка и производство, изготовление, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, использование наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в научных и учебных целях, для производственных нужд, в том числе в медицине и ветеринарии, а также культивирование наркотикосодержащих растений.
10. Ветеринарная деятельность.
11. Медицинская деятельность.
12. Фармацевтическая деятельность.
13. Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт мостов и тоннелей.
14. Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт оборонных объектов.
15. Проектирование, строительство и эксплуатация объектов повышенного риска и потенциально опасных производств.
16. Разработка архитектурно-градостроительной документации.
17. Проведение экспертизы проектов строительства.
18. Производство ремонтных, строительно-монтажных работ на высотах методами промышленного альпинизма.
19. Перевозка пассажиров и грузов железнодорожным транспортом внутреннего и международного сообщения.
20. Деятельность по обслуживанию воздушных судов в аэропортах, связанная с выполнением воздушных перевозок.
21. Городские, пригородные, междугородные и международные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом.
22. Проектирование сетей телекоммуникаций.
23. Строительство сетей телекоммуникаций.
24. Эксплуатация сетей телекоммуникаций.
25. Оказание услуг сетей телекоммуникаций.
26. Добыча, переработка и реализация нефти, газа и газового конденсата.
27. Добыча драгоценных и редкоземельных металлов, драгоценных камней.
28. Реализация нефтепродуктов (автобензина, авиабензина, экстрабензина, дизельного топлива, авиакеросина, мазута, печного топлива, нефтебитума, а также технических масел и смазочных материалов), за исключением расфасованных в заводские упаковки.
29. Производство этилового спирта и алкогольной продукции.
30. Банковская деятельность.
31. Проведение операций в иностранной валюте банками, другими юридическими и физическими лицами.
32. Производство бланков ценных бумаг.
33. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
34. Оценочная деятельность.
35. Страховая деятельность страховщиков и страховых брокеров.
36. Аудиторская деятельность.
37. Деятельность ломбардов.
38. Организация лотерей.
39. Адвокатская деятельность.
40. Учреждение таможенного склада.
41. Учреждение магазина беспошлинной торговли.
42. Учреждение склада в таможенном режиме – "свободный склад".
43. Геодезическая и картографическая деятельность.
44. Издательская деятельность.
45. Деятельность негосударственных образовательных учреждений.
46. Деятельность религиозных образовательных учреждений.
47. Изготовление, дублирование и демонстрация на экране аудиовизуальных произведений.
48. Воспроизведение, реализация, прокат аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ.
49. Изготовление фонограмм.
50. Осуществление гастрольно-концертной деятельности в Республике Узбекистан и за ее пределами.
51. Концертное обслуживание свадебных, юбилейных и иных торжеств.
52. Биржевая деятельность.
53. Туристская деятельность.
54. Оптовая торговля.
55. Ферментация табачного сырья и производство табачных изделий.
56. Деятельность микрокредитных организаций.
57. Разработка, производство, транспортировка, хранение, реализация, использование, уничтожение и утилизация пиротехнических изделий (кроме продукции военного назначения).
58. Риэлторская деятельность.
59. Деятельность кредитных бюро.
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