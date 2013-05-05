В Узбекистане обновился перечень лицензируемых видов деятельности

ТАШКЕНТ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал закон №ЗРУ-352 от 30 апреля 2013 года, которым обновил перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии.

Документом, в частности, изменен текст приложения №1 к Постановлению Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 12 мая 2001 года №222–II "О Перечне видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии".

Таким образом, с 1 мая 2013 года, когда данный закон вступил в силу, в Узбекистане требуются лицензии на занятие следующими видами деятельности:

1. Разработка, производство, ремонт и реализация вооружения и боеприпасов к нему, защитных средств, военной техники, запасных частей, комплектующих элементов и приборов к ним, если они не используются в других отраслях, а также специальных материалов и специального оборудования для их производства.

2. Разработка, производство, транспортировка, хранение и реализация взрывчатых и ядовитых веществ, материалов и изделий с их применением, а также средств взрывания.

3. Ликвидация (уничтожение, утилизация, захоронение) и переработка высвобождаемых военно-технических средств.

4. Производство, ремонт и реализация охотничьего и спортивного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также холодного оружия (кроме ножей национальных видов).

5. Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

6. Деятельность в области оборота источников ионизирующего излучения.

7. Проектирование, разработка, производство, реализация, ремонт и использование средств криптографической защиты информации.

8. Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

9. Ввоз (вывоз), хранение, реализация (отпуск), распределение, перевозка, разработка и производство, изготовление, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, использование наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в научных и учебных целях, для производственных нужд, в том числе в медицине и ветеринарии, а также культивирование наркотикосодержащих растений.

10. Ветеринарная деятельность.

11. Медицинская деятельность.

12. Фармацевтическая деятельность.

13. Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт мостов и тоннелей.

14. Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт оборонных объектов.

15. Проектирование, строительство и эксплуатация объектов повышенного риска и потенциально опасных производств.

16. Разработка архитектурно-градостроительной документации.

17. Проведение экспертизы проектов строительства.

18. Производство ремонтных, строительно-монтажных работ на высотах методами промышленного альпинизма.

19. Перевозка пассажиров и грузов железнодорожным транспортом внутреннего и международного сообщения.

20. Деятельность по обслуживанию воздушных судов в аэропортах, связанная с выполнением воздушных перевозок.

21. Городские, пригородные, междугородные и международные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

22. Проектирование сетей телекоммуникаций.

23. Строительство сетей телекоммуникаций.

24. Эксплуатация сетей телекоммуникаций.

25. Оказание услуг сетей телекоммуникаций.

26. Добыча, переработка и реализация нефти, газа и газового конденсата.

27. Добыча драгоценных и редкоземельных металлов, драгоценных камней.

28. Реализация нефтепродуктов (автобензина, авиабензина, экстрабензина, дизельного топлива, авиакеросина, мазута, печного топлива, нефтебитума, а также технических масел и смазочных материалов), за исключением расфасованных в заводские упаковки.

29. Производство этилового спирта и алкогольной продукции.

30. Банковская деятельность.

31. Проведение операций в иностранной валюте банками, другими юридическими и физическими лицами.

32. Производство бланков ценных бумаг.

33. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.

34. Оценочная деятельность.

35. Страховая деятельность страховщиков и страховых брокеров.

36. Аудиторская деятельность.

37. Деятельность ломбардов.

38. Организация лотерей.

39. Адвокатская деятельность.

40. Учреждение таможенного склада.

41. Учреждение магазина беспошлинной торговли.

42. Учреждение склада в таможенном режиме – "свободный склад".

43. Геодезическая и картографическая деятельность.

44. Издательская деятельность.

45. Деятельность негосударственных образовательных учреждений.

46. Деятельность религиозных образовательных учреждений.

47. Изготовление, дублирование и демонстрация на экране аудиовизуальных произведений.

48. Воспроизведение, реализация, прокат аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ.

49. Изготовление фонограмм.

50. Осуществление гастрольно-концертной деятельности в Республике Узбекистан и за ее пределами.

51. Концертное обслуживание свадебных, юбилейных и иных торжеств.

52. Биржевая деятельность.

53. Туристская деятельность.

54. Оптовая торговля.

55. Ферментация табачного сырья и производство табачных изделий.

56. Деятельность микрокредитных организаций.

57. Разработка, производство, транспортировка, хранение, реализация, использование, уничтожение и утилизация пиротехнических изделий (кроме продукции военного назначения).

58. Риэлторская деятельность.

59. Деятельность кредитных бюро.

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