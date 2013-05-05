Гарантия детского образования

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. 4 мая в Самарканде в рамках программы ЮНИСЕФ прошел семинар на тему "Правовые основы получения детьми образования и созданные в стране условия", который был организован по инициативе областного управления народного образования, управления юстиции, постоянной комиссии по социально-культурным вопросам областного Кенгаша народных депутатов.

В семинаре приняли участие сотрудники облУНО, советники аксакалов махаллей, представители СМИ и широкой общественности.

Координатор проекта по Самаркандской области Ф.Тошев разъяснил участникам семинара цели и задачи программы, дал информацию о проделанных работах в области в рамках программы ЮНИСЕФ. Представители облУНО и юстиции выступили по вопросам темы семинара.

Отмечено, что сегодня в Узбекистане достаточно правовой базы для охвата всех детей школьного возраста образовательным процессом. В настоящее время в учебных заведениях области обучаются 516414 учеников, 47,7% которых составляют девочки. В дошкольных образовательных учреждениях воспитываются 58680 детей. Данный показатель составляет лишь 22,3% всех детей дошкольного возраста.

В процессе мероприятия разговор также шел о значении взаимодействия школы – семьи – махалли в воспитании детей, обсуждены предложения по повышению эффективности взаимодействия в данном направлении.

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