В Намангане прошел форум дружбы народов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. Завершившийся в субботу в Намангане областной этап 5-го фестиваля искусств под девизом "Узбекистан – наш общий дом" стал настоящим праздником дружбы проживающих в области представителей самых разных национальностей.

Гала-концерту предшествовал научно-практический семинар "Многонациональный и многоконфессиональный Узбекистан". Дискуссия оказалась столь интересной, что вместо запланированного часа с четвертью она продлилась в два раза дольше – два с половиной часа.

Перед началом семинара в фойе Молодежного центра его участники и гости имели возможность ознакомиться с изделиями ремесленников – тут были и знаменитые чустские ножи, и традиционные корейские веера, и русские игрушки, и национальные ткани.

Открыл работу семинара хоким области, сенатор Олий Мажлиса Республики Узбекистан Баходир Юсупов.

Вел форум заместитель хокима области Хабибулло Маткаримов.

Так, отметил в своем докладе ответственный работник аппарата Президента Республики Узбекистан Ильёс Мирзиётов, Узбекистан был и остается страной, где в согласии живут представители многих наций и народностей, а сохранение мира и согласия стало приоритетным направлением политики еще со времени становления независимости Узбекистана.

А заместитель директора Интернационального культурного центра (Интерцентра) Республики Узбекистан Сергей Миронов подчеркнул, что в Республике проживают представители более чем 130 народов и этнических групп. Почти все они имеют свои национальные культурные центры, которые бережно сохраняют и развивают их самобытную культуру. Например, в Наманганской области действуют четыре таких центра – корейский, русский, киргизский и таджикский. Кроме того, представители этих народов имеют все возможности получать образование на родном языке, поскольку в регионе есть школы и классы с этими языками обучения.

В свою очередь, председатель творческого союза "Тасвирий ойина" Исфандияр Латипов, завершая своей выступление, сказал: "Узбекистан – наш общий дом, Узбекистан – страна толерантности, Узбекистан – наша дорогая Родина, она принадлежит всем нам. Межнациональное согласие – гарантия стабильности. Мы – дети единой семьи. Родина едина – Родина одна. Межнациональное согласие и религиозная толерантность – фактор развития нашей, да всей Земли!".

Главный специалист Комитета по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана М. Хайдаров остановился в своем выступлении на опасностях исламского фундаментализма, обратив внимание участников семинара на проблемы стран региона, в частности, Афганистана и Киргизии. При этом он отметил, что в Узбекистане, в отличие от многих иных государств, мирно сосуществуют ислам, православие, католицизм, протестантизм, иудаизм и другие религии и конфессии. Граждане страны могут свободно исповедовать любую религию, им закон этого не запрещает. Так, сказал в своем докладе представитель Комитета по делам религий, в Наманганской области помимо традиционных мусульманской и православной общин, есть также церковь "Благая весть" и общины баптистов и евангелистов.

Тему молодежи затронул в дискуссии заместитель председателя Центрального совета ОДМ "Камолот" Алишер Насриддинов. В частности, он отметил важность Узбекистана, воспитания интереса к нашей общей истории, толерантности у молодого поколения узбекистанцев.

Также на дискуссии выступили заместитель директора Интерцентра М. Нурматова, лауреат премии имени Зульфии Мехриноз Аббосова и студентка НамГУ Светлана Хотенова, причем она подготовила свой спич на узбекском языке.

Состоявшийся затем гала-концерт областного этапа фестиваля "Узбекистан – наш общий дом" стал яркой иллюстрацией высказанных на семинаре мыслей о дружбе народов Узбекистана. Исполнялись пе6сни и танцев разных народов – корейцев, русских, узбеков, татар, украинцев, киргизов, таджиков...

В заключение были награждены лауреаты областного этапа фестиваля искусств "Узбекистан – наш общий дом" и руководители национально-культурных центров области.

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