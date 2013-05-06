advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
19.12.2018 / 21:53 msk / 23:53 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Намангане прошел форум дружбы народов
06.05.2013 10:12

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. Завершившийся в субботу в Намангане областной этап 5-го фестиваля искусств под девизом "Узбекистан – наш общий дом" стал настоящим праздником дружбы проживающих в области представителей самых разных национальностей.

Гала-концерту предшествовал научно-практический семинар "Многонациональный и многоконфессиональный Узбекистан". Дискуссия оказалась столь интересной, что вместо запланированного часа с четвертью она продлилась в два раза дольше – два с половиной часа.

Перед началом семинара в фойе Молодежного центра его участники и гости имели возможность ознакомиться с изделиями ремесленников – тут были и знаменитые чустские ножи, и традиционные корейские веера, и русские игрушки, и национальные ткани.

Открыл работу семинара хоким области, сенатор Олий Мажлиса Республики Узбекистан Баходир Юсупов.

Вел форум заместитель хокима области Хабибулло Маткаримов.

 

Так, отметил в своем докладе ответственный работник аппарата Президента Республики Узбекистан Ильёс Мирзиётов, Узбекистан был и остается страной, где в согласии живут представители многих наций и народностей, а сохранение мира и согласия стало приоритетным направлением политики еще со времени становления независимости Узбекистана.

А заместитель директора Интернационального культурного центра (Интерцентра) Республики Узбекистан Сергей Миронов подчеркнул, что в Республике проживают представители более чем 130 народов и этнических групп. Почти все они имеют свои национальные культурные центры, которые бережно сохраняют и развивают их самобытную культуру. Например, в Наманганской области действуют четыре таких центра – корейский, русский, киргизский и таджикский. Кроме того, представители этих народов имеют все возможности получать образование на родном языке, поскольку в регионе есть школы и классы с этими языками обучения.

В свою очередь, председатель творческого союза "Тасвирий ойина" Исфандияр Латипов, завершая своей выступление, сказал: "Узбекистан – наш общий дом, Узбекистан – страна толерантности, Узбекистан – наша дорогая Родина, она принадлежит всем нам. Межнациональное согласие – гарантия стабильности. Мы – дети единой семьи. Родина едина – Родина одна. Межнациональное согласие и религиозная толерантность – фактор развития нашей, да всей Земли!".

Главный специалист Комитета по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана М. Хайдаров остановился в своем выступлении на опасностях исламского фундаментализма, обратив внимание участников семинара на проблемы стран региона, в частности, Афганистана и Киргизии. При этом он отметил, что в Узбекистане, в отличие от многих иных государств, мирно сосуществуют ислам, православие, католицизм, протестантизм, иудаизм и другие религии и конфессии. Граждане страны могут свободно исповедовать любую религию, им закон этого не запрещает. Так, сказал в своем докладе представитель Комитета по делам религий, в Наманганской области помимо традиционных мусульманской и православной общин, есть также церковь "Благая весть" и общины баптистов и евангелистов.

Тему молодежи затронул в дискуссии заместитель председателя Центрального совета ОДМ "Камолот" Алишер Насриддинов. В частности, он отметил важность Узбекистана, воспитания интереса к нашей общей истории, толерантности у молодого поколения узбекистанцев.

Также на дискуссии выступили заместитель директора Интерцентра М. Нурматова, лауреат премии имени Зульфии Мехриноз Аббосова и студентка НамГУ Светлана Хотенова, причем она подготовила свой спич на узбекском языке.

Состоявшийся затем гала-концерт областного этапа фестиваля "Узбекистан – наш общий дом" стал яркой иллюстрацией высказанных на семинаре мыслей о дружбе народов Узбекистана. Исполнялись пе6сни и танцев разных народов – корейцев, русских, узбеков, татар, украинцев, киргизов, таджиков...

В заключение были награждены лауреаты областного этапа фестиваля искусств "Узбекистан – наш общий дом" и руководители национально-культурных центров области.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди
Обзор прессы с 1 по 7 октября
02.10.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
Обзор прессы с 10 по 16 сентября
15.09.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в городе Туркменбаши Туркменистана
Обзор прессы с 20 по 26 августа
27.08.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
Обзор прессы с 13 по 19 августа
19.08.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ