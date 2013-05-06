



В Намангане прошло заседание Координационного совета по работе с НКЦ



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. 4 мая в Намангане состоялось очередное заседание Координационного совета по работе с национальными культурными центрами (НКЦ) при областном хокимияте. В этот орган входят председатели национальных культурных центров, представители областных управлений юстиции, культуры, совета по духовности и просветительству, Совета профсоюзов, Комитета женщин, молодежного движения "Камолот", фондов "Махалля", "Нуроний" и "Соглом авлод учун", прессы. Вел работу координационного совета заместитель хокима области Хабибулло Маткаримов. Открывая работу совета, он в своем выступлении подвел итоги деятельности НКЦ области, рассказал о проводимых ими мероприятиях. Выступившие ответственный работник аппарата Президента Республики Узбекистан Ильёс Мирзиётов и заместитель директора Интернационального культурного центра Республики Узбекистан Сергей Миронов проанализировали работу областных НКЦ, отметили недостатки, дали рекомендации. В частности, они подчеркнули необходимость более активной работы по получению грантов от Фонда при Олий Мажлисе Узбекистана. Этот вопрос подробнее осветил депутат Законодательной палата Зиевиддин Мансуров. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи