Архитектурная эпиграфика Узбекистана эхом веков отозвалась в Бухаре

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. Изучению архитектурной эпиграфики Узбекистана была посвящена международная конференция, прошедшая 4 мая в гостинице "Гранд Бухара" в рамках 6-го фестиваля традиционной культуры "Асрлар садоси-2013".

В международной конференции на тему "Архитектурная эпиграфика Узбекистана в контексте культурного и духовного наследия: исследования, открытия и перспективы" приняли участие ученые Узбекистана, Франции, Италии, Канады, специалисты ЮНЕСКО. В рамках конференции состоялась презентация 6 книг, посвященных этой теме. В них вошли памятники таких городов страны, как Бухара, Навои, Андижан, Наманган, Хива, и Республики Каракалпакстан. Книги презентовали представители регионов – специалисты, работавшие над изучением темы.

Надписи на архитектурных памятниках – это обычное явление, используемое зодчими древних городов Узбекистана. Украшающие практически каждое подобное сооружение, они несли в себе информацию о строителях, времени создания, философские изречения, но чаще суры из Корана.

Как было отмечено, долгое время эпиграфике Узбекистана не уделялось должного внимания. Однако два года назад Фондом Форумом был инициирован проект по изучению и изданию лучших образцов эпиграфики Узбекистана. Кстати, презентация первой книги под названием "Шедевры архитектурной эпиграфики Узбекистана" прошла как раз в Бухаре, в рамках 4-го Фестиваля традиционной культуры "Асрлар садоси - 2011".

Как сказал руководитель отдела восточной культуры и искусства Французского музея Лувр, профессор Ронте Рокко, эти издания представляют огромный интерес не только для специалистов в отрасли эпиграфики, но и для самих жителей исторических городов Узбекистана. Творческая группа проекта проделала колоссальную работу. Специалисты изучили и систематизировали эпиграфику разных регионов страны. Результаты этого труда можно наблюдать сегодня.

Для создания этих книг отечественными учеными были изучены тысячи надписей на архитектурных памятниках древних городов Узбекистана. Эта работа раскроет неизвестные до сих пор страницы истории страны. Но самое главное – даст возможность восполнить утерянные части надписей и воссоздать их в первозданном виде.

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