Фестиваль "Асрлар садоси-2013" вдохнул новую жизнь в архитектурный памятник

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. Торжественное открытие мавзолея Биби Орифы прошло 4 мая в рамках фестиваля традиционной культуры "Асрлар садоси-2013". Работы по реконструкции памятника, расположенного на территории мемориального комплекса Бахауддина Накшбанда (Каганский район Бухарской области Узбекистана), были проведены Общественным фондом "Мехр нури".

Реставрационные работы состоялись по инициативе председателя Общественного совета Фонда Гульнары Каримовой. Реставраторы учитывали особенности архитектурного стиля, но в то же время использовали возможности современного строительства. Например, в мечети установлен теплый пол, а вода в хауз подается из специально пробуренной скважины. Такое решение использовано впервые в Бухаре.

По словам мастера-реставратора Бахтиера Бобомурадова, в работе над этим проектом были задействованы исключительно профессионалы, мастера-реставраторы в нескольких поколениях. Пытаясь сохранить первозданный вид памятника, они изучили архивные фото.

Во время реставрации произошло особенное событие. На западной стене мечети планировалось обновить только облицовку. Но когда мастера приступили к работе, увидели, что стена начала рушиться изнутри. И это случилось бы уже в этом году, если бы не этот проект по реставрации. Стену разобрали и построили новую. Теперь, уверяют специалисты, она простоит очень долго.

В рамках мероприятия Гульнара Каримова вручила стипендии 20 самым одаренным студентам из 10 исламских учебных заведений Узбекистана. Кроме того, учебные заведения получили сертификаты на обновление материально-технической базы. Памятные подарки также получили мастера-реставраторы, принявшие участие в реконструкции мавзолея.

Первый день фестиваля традиционной культуры "Асрлар садоси-2013" завершился благотворительным ужином. На следующий день его программа продолжилась в урочище Сармышсай Навоийской области.

УЗИНФОРМ