Встреча в школе

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. В общеобразовательной школе №8 Ферганского района Ферганской области 4 мая состоялось мероприятие, посвященное повышению правовой культуры молодежи, предупреждению совершения несовершеннолетними лицами преступных деяний, контролю взаимодействия семьи, махалли и школы.

В мероприятии приняли участие преподаватели, ученики школы, их родители, представители органов внутренних дел, отдела народного образования.

В ходе мероприятия его участникам была доведена информация о проделанных работах в сельском сходе граждан "Гулшан" по предупреждению и профилактике преступности среди несовершеннолетних, распространению идей религиозного экстремизма, наркомании, а также пресечению незаконного ввоза товаров в страну.

Вместе с этим, учащейся молодежи прочитана лекция о пользе регулярных медицинских осмотров для укрепления здоровья и физической формы.

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