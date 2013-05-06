"Находчивый, смышленый и эрудированный"

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САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. Под таким названием в городе Самарканде 4 мая завершился городской этап традиционного смотра-конкурса, ежегодно организуемого по инициативе отдела методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования.

В нем приняли участие команды общеобразовательных школ города Самарканда, в составе которых участвуют ученики школ.

В процессе смотра-конкурса выступили 15 команд, представители которых продемонстрировали присутствующим членам жюри свои способности в отгадывании загадок и головоломок, знании истории Родины, а также осведомленности о народных традициях и обычаях.

В конце мероприятия члены жюри поблагодарили участников конкурса за прекрасное выступление. Имена команд-победителей будут объявлены через несколько дней после конкурса.

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