В Самарканде состоялась концертная программа в честь 9 мая

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. В детской школе музыки и искусства №22 города Самарканда 4 мая состоялось музыкальное мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей. В ходе мероприятия ученики школы выступили с различными концертными номерами, исполнили узбекские народные и классические песни

На мероприятие были приглашены учителя и наставники, которые долгие годы работали в сфере народного образования и сейчас находятся на пенсии.

Выступившие на мероприятии наставники пожелали юным дарованиям высоких достижений в творчестве и искусстве, а также удачи и успехов в дальнейшей жизни. После этого началась художественная часть концертной программы.

Каждое выступление школьников встречалось аплодисментами зрителей. В перерывах выступлений школьников своими песнями порадовали гостей учебного заведения талантливые певцы и вокалисты города Самарканда.

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