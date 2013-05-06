Молодежь – опора государства

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистанском районе Ферганской области 6 мая прошло собрание на тему "Угроза нашей духовности – угроза самосознанию и будущему общества", организованное по инициативе районного хокимията и районного Кенгаша Народно-демократической партии Узбекистана.

В мероприятии приняли участие студенческая молодежь, преподаватели образовательных учреждений, советники аксакалов махаллинских сходов граждан, сотрудники хокимията, правоохранительных органов, политических партий, члены их молодежных крыльев и другие.

В процессе мероприятия его участники говорили о современных информационных угрозах, идеологическом иммунитете современной молодежи, влиянии новых информационных систем на сознание подростков.

Также они вели беседу о необходимости усиления защиты молодого поколения от информационных и идеологических атак, осуществляемых со стороны активистов различных направлений т.н. "поп-культуры".

В продолжение мероприятия студенческая молодежь смогла выразить свои мысли по поводу необходимых мер защиты идеологической сферы подрастающего поколения.

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